Nelle scorse settimane, si è parlato dell'interesse da parte di Inter e Milan per Assan Ouedraogo, giocatore classe 2006 dello Schalke 04 nazionale tedesco a livello giovanile. Di lui parla alla Gazzetta dello Sport il ct dell'Under 21 teutonica Antonio Di Salvo: "È un centrocampista molto talentuoso, è stato protagonista con la nostra Under 17, ma poi si è infortunato. Finora ha messo insieme una buona esperienza con lo Schalke, avrà bisogno di tempo. Tante squadre lo vogliono, anche in Germania e all’estero. Chi lo prende non sbaglia".