In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Arturo Di Napoli. L’ex attaccante, soprannominato Re Artù, ha indossato, tra le altre, le maglie di Napoli, Inter, Palermo, Salernitana e Messina. In questa lunga intervista, uno dei temi toccati da Di Napoli è quello dell’Inter, ora proiettata alla finale di Champions League contro il City e che può contare sul “ritorno” di un grande protagonista: Romelu Lukaku.

In carriera hai indossato anche la maglia dell’Inter, ti ha sorpreso il cammino europeo della squadra nerazzurra? L’Inter ha le potenzialità per alzare la Coppa in finale?

“L’Inter non è una sorpresa, ha dei grandissimi calciatori e una rosa completa. Non mi spiego come sia possibile che abbiano perso undici partite in Serie A. I nerazzurri avrebbero potuto fare un campionato diverso, ma quest’anno il Napoli è stato davvero imbattibile sotto tutti i punti di vista. E’ una squadra forte, che ha vissuto momenti difficili. La società mi ha sorpreso in positivo, nonostante le critiche ha sempre protetto il suo allenatore e i calciatori. Inzaghi ha mostrato grande carattere ad accettare le contestazioni e andare avanti. La finale di Champions è il giusto tributo ad una società che ha lavorato molto bene ed ha investito tanto. Finale? L’Inter si troverà di fronte una grandissima squadra, abituata a vincere, non sarà facile. In partita secca però molte cose si azzerano e tutto può succedere. Ritornare dopo tredici anni ad una finale di Champions è comunque un gran merito”.

Tra i protagonisti di questo finale di stagione c’è stato soprattutto Lukaku. Come spieghi questo cambio di passo dell’attaccante dell’Inter rispetto alla prima parte di campionato?

“Purtroppo i risultati negativi hanno tirato in mezzo un po’ tutti, Lukaku compreso. Per certi frangenti è apparso davvero fuori forma, lontano da quel calciatore devastante visto con Conte in panchina. Ora però sta dando un contributo importante soprattutto in campionato e può essere determinante anche in finale di Champions. Gli attaccanti vivono di momenti difficili, la miglior medicina è il gol. Quando sei in un grande club sei facilmente soggetto a critiche, ma Lukaku ha mostrato ampiamente grande determinazione e voglia di riemergere”.