Vlahovic o Lautaro, chi segnerà più gol quest'anno in A? Arturo Di Napoli punta sul serbo e spiega così a TMW Radio la sua scelta: "Il gioco di Thiago Motta esalta le facoltà di Vlahovic. Bomber della stagione? Io dico il serbo e non Lautaro Martinez perché lui è un vero finalizzatore. Lautaro è diverso è più per la squadra".