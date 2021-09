Di Matteo: “Sei squadre si giocano alla pari lo Scudetto”

Il punto di vista del terzino ex Lecce

33 anni, la vita che scorre a Pescara e tanta voglia di rimettersi in gioco. Luca Di Matteo, terzino sinistro o esterno mancino del 3-5-2, ha vissuto una carriera che l'ha portato a girare piazze importanti, da Pescara a Palermo passando per Lecce. Attualmente svincolato, ha commentato ai microfoni del sito di Nicolò Schira gli equilibri della Serie A: "Lo scudetto quest'anno è alla portata di tante squadre. Ci sono 6-7 formazioni che se la giocano alla pari: Lazio e Roma si sono rinforzate, hanno preso allenatori di caratura internazionale e possono dare filo da torcere a Inter, Juve e Milan. I rossoneri sono cresciuti tantissimo e sono maturati, possono vincere. La stessa Juventus non mi sembra solida com'era un tempo, ma può vincere con Max Allegri".