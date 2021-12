Di Marzio tranchant: “Nessuna pietà per Lukaku, doveva pensarci prima”

L'ex tecnico del Catania stronca il belga: "Ha pensato al guadagno dopo essersi riabilitato in Italia"

Intervistato da TMW Radio, Gianni Di Marzio esprime un giudizio durissimo su Romelu Lukaku alla luce delle parole di pentimento dopo l'addio all'Inter dell'attaccante belga espresse nell'intervista a Sky Sport: "I giocatori sono tutti uguali. Adesso si trova male lì perché non lo fanno giocare e poi comincia a rimpiangere dov'era. Non ho pietà però per lui, doveva pensarci prima. Ha pensato al guadagno dopo essersi riabilitato in Italia".