Di Marzio: “Non facile preparare la sfida per Inzaghi, Inter ha difetto rimonte”

L'esperto di mercato ha espresso le proprie convinzioni sulla sfida di ieri

Gianluca Di Marzio, giornalista di "Sky Sport", ha parlato della sfida di ieri tra Lazio e Inter, concentrandosi su due tematiche differenti: "Per l'Inter non è stato facile preparare la partita, viste le difficoltà con i sudamericani. Il regolamento non si può cambiare. Ma l'Inter si è fatta nuovamente rimontare, e questo è un difetto su cui Inzaghi dovrà lavorare".