Potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore lo scambio di attaccanti tra Juventus e Chelsea. Come riportato da Sky Sport, infatti, nelle scorse ore i Blues hanno aperto alla possibilità di inserire Dusan Vlahovic nella trattativa che dovrebbe portare a Torino Romelu Lukaku. La trattativa sta entrando nel vivo nonostante a giugno i londinesi avessero inizialmente rifiutato la proposta, con la speranza di riuscire a cedere Big Rom in Arabia Saudita. Una destinazione rifiutata dall'ex attaccante dell'Inter, che dopo la rottura con i nerazzurri vuole solo la Juventus.

I contatti di oggi hanno aiutato a sbloccare l'affare, ma c'è ancora distanza sul conguaglio economico. "Il compromesso può essere un conguaglio intorno ai 30-35 milioni di euro in favore della Juventus che, però, ha chiesto di più considerando l'età dei due giocatori e anche l'ingaggio. Si andrà avanti nei prossimi giorni per continuare in una strada diventata quasi obbligata per entrambi i club che sono decisi di questa operazione di mercato", si legge su Gianlucadimarzio.com.