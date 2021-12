Di Marzio: “I rinnovi? Brozovic va verso il sì, Kessie verso il no”

"Insigne e il Napoli mi sembrano marito e moglie che sembrano voler divorziare ma poi nessuno dei due va veramente dall'avvocato a chiedere la separazione", ha aggiunto

Intervistato da TMW Radio, il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto sui rinnovi, affermando come quello di Marcelo Brozovic sia il più vicino: "Brozovic verso il sì, Kessie direi che in questo momento invece siamo sul no. Insigne e il Napoli mi sembrano marito e moglie che sembrano voler divorziare ma poi nessuno dei due va veramente dall'avvocato a chiedere la separazione. L'aspetto di amore per la maglia e senso di appartenenza può cambiare la situazione. Dei tre il più indirizzato è Brozovic".