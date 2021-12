Di Marzio: “Da Milan-Napoli l’anti-Inter? Gli azzurri devono guardarsi dietro”

"Lucca buon giocatore, spero cresca ancora perché in Italia prime punte non ce ne sono", ha aggiunto

Intervistato da TMW Radio, l'allenatore Gianni Di Marzio ha analizzato diversi temi d'attualità: " Cosa serve al Milan nella corsa Scudetto? Un grosso sacrificio, se il Milan vuole contrastare l'Inter e l'Atalanta, deve farlo. E deve prendere un attaccante forte. Julian Alvarez da Milan? Non è una prima punta ma un numero 10. Non credo sia la tipologia che serve a Milan e Juventus".

Due parole anche su Lorenzo Lucca: ""In effetti ha fatto appena sei gol, di cui uno su rigore. E' un tipo alla Toni. Ho preso delle informazioni, ha il fisico per andare in Inghilterra ma mi dicono che sia un tipo sicuro nei propri mezzi. È un buon giocatore e spero possa migliorare ancora, perché di prime punte in Italia non ce ne sono".