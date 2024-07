Tutto praticamente definito per il passaggio di Aleksandar Stankovic al Lucerna. Secondo le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio, il centrocampista capitano dell'Under 19 dell'Inter approderà in Svizzera con la formula del prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni per gli elvetici e opzione di controriscatto per i nerazzurri.