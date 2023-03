Dopo la vittoria della Roma fanno festa anche le altre due italiane impegnate questa sera. In Europa League la Juventus passa 1-0 in casa contro il Friburgo (grazie a Di Maria) nell'andata degli ottavi di finale, mentre in Conference è Barak a regalare il primo atto alla Fiorentina: il risultato è lo stesso di Torino, ma ad andare ko è il Sivasspor. Tra gli altri risultati della serata spiccano le convincenti vittorie di Manchester United e Siviglia in EL, mentre in Conference si registrano due pareggi e il successo del Lech Poznan.

Tutti i risultati di Europa League: