"La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter". Questo il pensiero espresso da Angelo Di Livio ai microfoni di tvplay.it dopo le ultime voci di mercato che vogliono il gioiello del Monza nel mirino del club nerazzurro: "Ha tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno".

Il discorso di sposta poi sul prossimo impegno ella squadra di Inzaghi, attesa dalla trasferta di Bergamo: "L’Atalanta sta facendo benissimo, sappiamo com’è aggressivo Gasperini - aggiunge Di Livio -. A Bergamo hanno investito bene, hanno preso giocatori importanti come Scamacca. Credo che Scamacca debba fare almeno due anni di Champions League che possano farlo crescere. È potenzialmente un attaccante straordinario, che ha le caratteristiche fisiche e tecniche per diventare il centravanti super titolare dell’Italia. Deve solo sperare di giocare in Champions League, perché l’Europa League ti dà tanto, ma la Champions ti dà molto di più. Quindi credo che l’Inter possa trovare delle difficoltà. Nella sfida di campionato vedremo quindi di che pasta è fatta l’Inter".