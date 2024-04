Angelo Di Livio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è concentrato sul calo della Juventus. Di seguito le sue parole: "Perchè la squadra è crollata? Dopo aver perso a Milano contro l'Inter ha capito che non ci sarebbe stata storia, che non c'era niente da fare. Però è comunque un peccato che si sia afflosciata così: nel girone d'andata non aveva giocato un calcio entusiasmante ma aveva comunque ottenuto buoni risultati. Poi ha perso autostima e voglia di far solletico all'Inter. Senz'altro il motivo del crollo è stato mentale, con Allegri che forse non è stato bravo a capire che doveva spronare di più la squadra e invece tutti hanno un po' mollato psicologicamente".