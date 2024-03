Angelo Di Livio, ospite dei colleghi di Rai Sport, si è soffermato sul momento della Juventus, dopo aver perso ampiamente contatto con la testa della classifica occupata dall'Inter: "Allegri? È talmente intelligente che sa che dovrà aspettare il finale di stagione perché adesso è entrato in una situazione un po' particolare e il Milan sta ad un punto. Da essere attaccati all'Inter ti ritrovi a 15 punti e con un punto di distacco sul Milan, c'è anche una semifinale di Coppa Italia da giocare quindi secondo me Allegri si dovrà concentrare bene per fare ripartire bene questa squadra".