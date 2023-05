L'ex centrocampista Angelo Di Livio, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare della finale di Coppa Italia, ha dato il proprio consiglio alla formazione toscana: “La Fiorentina non deve aver paura dell'Inter, che è tornata a correre ed anche velocemente. Ma io credo che la squadra di Italiano per il gioco che esprime e per la qualità dei singoli che ha, possa mettere in grossa difficoltà i nerazzurri”. Chiara la squadra per cui farà il tifo: “Mi fa enormemente piacere, soprattutto per il popolo viola, i tifosi. Meritano queste soddisfazioni e mi auguro che stasera possa vincere la Fiorentina, naturalmente”.