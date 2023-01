"La Juventus e i punti di penalizzazione per l'inchiesta Prisma? Da tifoso spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto sul campo (ride, ndr). Mi aspetto francamente sanzioni anche pesanti nei confronti della Juventus e delle società che hanno collaborato con i bianconeri a creare questo sistema". Sono le parole pronunciate da Marco Di Lello, presidente della commissione affari economici della FIGC ed ex procuratore federale, durante l'intervento sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. "In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le condizioni", ha poi concluso.