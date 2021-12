Di Gregorio protagonista e il Monza vince ancora con una rimonta folle

Un'uscita prodigiosa su Garritano, sommata alla perfetta gestione dell'area di rigore brianzola. Nella rimonta del Monza c'è anche il marchio del portiere dell'Inter

La stampa locale lo esalta ancora, perché è davvero complicato trovare un portiere alla sua altezza in cadetteria. E pure ieri i guantoni di Michele Di Gregorio hanno detto dichiaratamente no ai numerosi tentativi del Frosinone, soprattutto ad inizio gara, prima del via d'una rimonta pazza che il Monza ha portato a compimento grazie al rigore in pieno recupero di Mazzitelli, fissando un 3-2 davvero impensabile fino al 70', quando i ciociari comandavano con due reti di vantaggio. La parata su Garritano con un'uscita prodigiosa al 10' del primo tempo è di quelle che gli addetti ai lavori si saranno di certo appuntati sul taccuino, poi tante prese sicure per addomesticare traversoni, dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, una grande padronanza nella gestione dell'area di rigore.