La convinzione dell'opinionista

L'opinionista Antonio Di Gennaro, nel suo intervento a "TMW Radio", ha parlato della lotta al vertice: "Il Napoli è già in fuga, il Milan è l'unica a stargli dietro nonostante le assenze. Non era semplice per Spalletti: vincesse anche a Roma lancerebbe un chiaro segnale alle rivali: quello di essere una seria candidata allo Scudetto".