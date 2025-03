Inter e Napoli duelleranno fino alla fine per la conquista del tricolore? Presto per dirlo, nel frattempo tanti opinionisti esprimono le proprie convinzioni. Così ha fatto anche Antonio Di Gennaro a Radio Marte: "La prestazione degli azzurri con l’Inter sembra aver certificato il ritorno a certi livelli di una squadra che si era un po’ inceppata, specie nella prova di Como. La Fiorentina invece è in una crisi importante, anche in Coppa è crollata e ha quasi difeso il 3-2 di svantaggio. La Juventus può rientrare, è indecifrabile, ha perso le coppe in modo abbastanza sorprendente. La vedo difficile che possa insidiare concretamente Inter, Napoli e Atalanta".