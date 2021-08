Di Gennaro: “Lukaku pedina fondamentale, ma a 130 milioni si vende tutto”

L'ex giocatore della Fiorentina crede che a quelle cifre si debba cedere qualsiasi giocatore, anche un attaccante fenomenale come Lukaku

Anche Antonio Di Gennaro si è espresso apertamente sul possibile addio di Romelu Lukaku in direzione Chelsea: "È stato cercato con insistenza dal Chelsea, la squadra è disposta a mettere sul piatto una cifra importante per strapparlo ai nerazzurri, per me a 130 si vende tutto. È un giocatore fondamentale per l'Inter, ma a certe cifre si deve vendere".