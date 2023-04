Antonio Di Gennaro, intervistato da Radio FirenzeViola, parla della prossima finale di Coppa Italia che vedrà la Fiorentina opposta all'Inter. Partita che si preannuncia più difficile del previsto anche per via di un'avversaria indecifrabile: "A livello tattico però si conosce, la difesa a tre con i difensori che sono uomini in più, parlo di Alessandro Bastoni e di Matteo Darmian, ha un doppio regista... L'attacco ha avuto qualche problema ma si conosce, è forte. La partita secca poi ha dettagli diversi ma l'Inter non ha cambiato come invece aveva fatto il Milan".