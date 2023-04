La Juventus ospita l'Inter in Coppa Italia, che secondo Antonio Di Gennaro è una di quelle "competizioni dove si azzera tutto". L'ex giocatore immagina una partita "complicata per entrambe - dice a TMW -, queste sono gare importanti, è un derby d'Italia dove può succedere di tutto. L'Inter ha deluso più di tutti, 10 ko in campionato sono tanti e ora punterà molto alla Coppa Italia, ma l'obiettivo primario per la società è arrivare quarti".