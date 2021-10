Di Gennaro: “Juve tagliata fuori per il vertice, occasione unica per Milan e Napoli”

La convinzione non velata dell'opinionista

Equilibri che possono essere scardinati da un momento all'altro, addirittura con istantaneità. Ma quel sta dicendo la storia del campionato non può essere di certo sottovalutato, ed è dello stesso avviso l'opinionista Antonio Di Gennaro, che fa fuori la Juventus dalla lotta al vertice: "Un mese fa, quando stavano rientrando, ho sempre parlato di vederli al massimo nei primi quattro - spiega a "Tmw Radio" -. Va bene il recupero di Allegri, ma era una Juventus diversa con altri giocatori. Per il primo posto per me sono fuori dai giochi, per il quarto possono dire la loro ".