"Per tutta la stagione la Juventus ha fatto come ieri sera, tranne che con l’Inter, abbassandosi di venti metri per mandare in avanti gli attaccanti, nell’uno contro uno - le sue parole -. Qualche scelta di Italiano, vedi Ikoné mezzala, è stata a sorpresa ma non ha reso. La Fiorentina esce sì a testa alta ma con qualche errore di troppo. Juve-Inter? L'Inter è tornata su livelli importanti, a livello di organico e giocatori è superiore per il momento ma in una finale c'è sempre qualcosa di diverso, non c'è mai una logica".