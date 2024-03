Intervenuto in collegamento a Calcio Totale sulla RAI, Antonio Di Gennaro si è espresso così sul rendimento dei nerazzurri: "Inter imprescindibile da Lautaro Martinez? L’organico è molto forte, ma l’attacco di riferimento è lui. L’ingaggio è importante, ma è forte. Io metto l’Inter tra le prime 3-4 squadre d’Europa per forza e per come arriva al risultato".