Di Gennaro: “Inter s’è mossa bene con acquisti di livello e funzionali”

L'ex calciatore commenta gli equilibri in seguito alla conclusione del mercato

A 'Stadio Aperto', sulle colonne di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, parlando degli equilibri delle squadre top al termine della sessione estiva di calciomercato: "La Roma ha speso tanto, ha fatto una squadra dove manca solo il colpo a centrocampo. Lì però ci sono alternative importanti. E' la squadra che ha speso di più, credo sia messa bene. Il Milan è messo bene, ha giovani di prospettiva e giocatori di esperienza come Giroud, che farà quello che doveva fare Mandzukic e non ha fatto. Il Milan sta lavorando bene in prospettiva. Io pensavo che la Juve facesse di più di Locatelli. l'Inter, nonostante le uscite, ha fatto acquisti di livello e funzionali. La Fiorentina, con gli ultimi acquisti, ha allestito una squadra che può rinvigorire una piazza che si era depressa negli ultimi anni".