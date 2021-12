Di Gennaro: “Inter mi fa impressione incredibile per la gestione delle gare”

Il pensiero: "L'unico neo dell'Inter è sulla destra. La squadra forse non è ancora sicura di Dumfries"

L'ex calciatore e attuale commentatore televisivo Antonio Di Gennaro ha parlato a Tmw Radio dei nerazzurri: "L'Inter mi sta facendo un'impressione incredibile, per come gestisce le gare. Inzaghi ha fatto grandi cose. L'unico neo dell'Inter è sulla destra. La squadra forse non è ancora sicura di Dumfries".