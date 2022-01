Di Gennaro: “Inter centrocampo più forte. In Supercoppa vittoria al 70%”

Il commento dell'ex calciatore

Supercoppa in emergenza per la Juventus di Max Allegri che dovrà presentarsi a San Siro con defezioni importanti. Argomento sul quale risponde l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio: "Di sicuro ha assenze pesanti, la prima quella di Chiesa. L'Inter ora ha il 70% delle possibilità di vincere. Adesso è il momento di Kulusevski, deve cominciare a far vedere qualcosa".