Di Gennaro: “Correa collega il gioco di Dzeko e Lautaro”

L'analisi dell'ex calciatore, ora commentatore televisivo

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla terza giornata di Serie A a TMW Radio, durante 'Maracanà, concentrandosi sul risultato dell'Inter: "Un un pari che ci può stare. Non credo abbia un problema difensivo. Con l'equilibrio che c'è ci sta. Ritengo ancora la squadra una delle favorite per lo Scudetto". Al quesito se Correa e Dzeko possono giocare insieme, ecco la risposta: "Io credo che possano giocare in alcune partite insieme le tre punte, Correa sa collegare il gioco di Dzeko e Lautaro. Serve riempire poi l'area di rigore e questi tre ti danno grande forza. Lukaku era unico, servono alternative al gioco. Ha pareggiato, ma è solo un pari. Non è possibile che già ci siano problemi, quando fino a qualche settimana fa non era così".