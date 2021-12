Di Gennaro: “Barella, la crescita è incredibile. Sempre più leader!”

Tra i pali Donnarumma, davanti due pedine di rango internazionale

L'ex calciatore e attuale opinionista tecnico televisivo Antonio Di Gennaro ha parlato sulle frequenze di "Tmw Radio", nel corso di 'Maracanà', costruendo una personale top 3 dei migliori per ruolo: "In porta metto Donnarumma, miglior difensore Chiellini, che quando è in forma è il migliore di tutti. Il miglior centrocampista italiano è Barella perché ha fatto una crescita incredibile, è sempre più leader. Quello straniero direi Pogba, è uno dei più forti in Europa, altrimenti Jorginho per quello che ha fatto nell'anno. Sull'attacco dico Lewandowski insieme ad Haaland".