Dopo il ko di questa sera valso l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa durante la quale ha parlato anche della lotta scudetto. "Venuto fuori qualche errore di troppo nostro che ha facilitato il compito della Juve che è già una grande squadra e non ha bisogno del nostro aiuto per vincere la partita. Però complimenti ai ragazzi per il percorso fatto" ha premesso.

Per lei la Juve è da scudetto?

"Credo che il campionato sia una storia tra Juve e Inter, lo dimostrano classifica, risultati e percorso che stanno facendo. La Juve ha un piccolo vantaggio a livello di impegni, perché tante partite possono portare a più infortuni. Il fatto che l'Inter abbia tante partite, in questo caso può favorire la Juve. Credo siano 50-50 di possibilità di vincere lo scudetto".