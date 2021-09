Di Canio: “Non ho capito il rigore a Dimarco, doveva prenderlo Dzeko”

"Assurdo che nessun altro si sia candidato a calciarlo", ha aggiunto Di Canio

Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, Paolo Di Canio commenta così la questione del rigore calciato e sbagliato da Federico Dimarco in Inter-Atalanta 2-2: "Una decisione che non ho capito, non ha uno storico, è assurdo che in quel momento non ci fosse un giocatore dell’Inter che si fosse candidato a calciarlo. Mi sembrava strano che potesse accadere questo, un calciatore come Dzeko che sta facendo il suo miglior inizio di stagione secondo me doveva prenderlo lui. Dimarco è bravo, ma mi era sembrato strano da subito. Segnarli in allenamento è un’altra cosa".