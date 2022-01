Di Canio: “Lukaku uno dei tanti in Premier. L’Inter avrebbe vinto anche con Zapata”

L'ex attaccante del West Ham: "Non ha capito nulla se ha pensato di essere un numero uno, con quell'intervista ha fatto un disastro"

Ci sono diversi aspetti da considerare, secondo Paolo Di Canio, dell'intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky Sport che non è piaciuta per nulla al Chelsea e a Thomas Tuchel. I due principali sono quello caratteriale e sportivo, che si intrecciano inevitabilmente nelle parole di Big Rom che hanno fatto discutere il mondo del calcio: "Il giocatore non è consapevole di ciò che ha detto, ho visto la debolezza di un atleta che si arrende dopo 6 mesi di Premier, dove è arrivato con arroganza - dice l'ex attaccante di Lazio e West Ham -. Ha vinto da co-protagonista uno scudetto che l'Inter avrebbe vinto anche schierando Zapata. Nel Chelsea campione d'Europa, in una Premier dieci volte più difficile della serie A, è uno dei tanti. Non ha capito nulla, se pensava di essere il numero uno; anzi, la squadra ha giocato molto meglio senza di lui. E' un giocatore fragile, che vorrebbe scappare. Ha fatto un autogol clamoroso con quelle parole, ha fatto un disastro. In campo è sempre stato un panterone moscione, non è mai stato cattivo".