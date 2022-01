Di Canio: “L’Inter ha 11 leader delle Nazionali, le altre forse due o tre”

L'opinione dell'ex laziale: "Non c'è paragone in tal senso tra i nerazzurri e il Milan"

Parlando della lotta Scudetto, Paolo Di Canio, ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', ha sottolineato quello che a suo dire è un enorme punto di vantaggio per l'Inter capolista rispetto alle inseguitrici, Milan in particolare: "Non c'è paragone tra Inter e Milan se pensiamo che l'Inter ha 11 giocatori che sono leader tecnici ed emozionali all'interno delle loro nazionali. Basti vedere i difensori come Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, oppure Nicolò Barella a centrocampo. Le altre squadre ne hanno forse due o tre. Poi si possono perdere punti anche perché deve affrontare tante partite, ma la rosa è diversa. Per questo dico che è la favorita".