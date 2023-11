Paolo Di Canio non ha cambiato idea: l'Inter deve vincere lo scudetto dopo aver fallito l'appuntamento con la seconda stella nelle scorse due stagioni. "Da tre anni è la più forte di tutte, ma ha mancato il tricolore: ora è obbligata a vincere. È la più completa e Thuram ha fatto subito dimenticare Lukaku", le parole dell'ex capitano della Lazio in esclusiva a Libero.

I nerazzurri, anche grazie alla crescita del loro allenatore, ora sembrano più pronti per raggiungere i traguardi più importanti, secondo Di Canio: "In questi anni Inzaghi è maturato insieme ai suoi giocatori e certe battute d’arresto come il derby di due anni fa, il suicidio di Bologna quando perse lo scudetto o la resa di fronte al Napoli dello scorso anno, non penso si ripeteranno".