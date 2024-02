Paolo Di Canio è intervenuto ieri sera a Sky Sport dando un suo giudizio in particolare sulla prestazione degli attaccanti più attesi. "Vlahovic era molto nervoso, l'unica palla che gli è capitata non dico che devi segnare ma devi imprimere una ferita alle certezze dell'Inter: calci, fai parare il portiere, dai una sensazione che puoi far male. Lautaro, invece, mi è sembrato un po' svuotato. Però poi la partita l'ha vinta l'Inter e anche meritatamente per le occasioni chiare che ha creato".