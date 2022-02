Di Canio: “Inter migliore, il Napoli deve reggere le prossime due partite”

L'opinione dell'ex laziale: "Spalletti recupererà degli uomini e le cose si faranno interessanti"

Paolo Di Canio, intervistato dal Corriere dello Sport, parla dell'evoluzione del Napoli di Luciano Spalletti durante questa stagione: "Spalletti aveva una squadra fisica, tra Koulibaly, Anguissa e Osimhen, e se n’è dovuto inventare un’altra fatta di piccoli tipo Lobotka e Demme. Eppure è riuscito a tenere in piedi l’inseguimento. Adesso deve reggere queste due partite con Venezia e Inter, magari tirare fuori una vittoria e un pareggio, recupererà uomini e le cose si faranno interessanti. L’Inter per me resta la migliore e la favorita, ma stiamo a vedere".