Di Canio: “Inter, mezzora da Atalanta. Poi chi entra non tiene alti i ritmi”

Le considerazioni dell'ex attaccante della Lazio sul big-match di ieri a San Siro

Dagli studi di SkySport, Paolo Di Canio ha commentato il successo dell'Inter sul Napoli. "Nella prima mezzora, ho visto fare all'Inter un po' quello che normalmente fa l'Atalanta: puntuali nell'uno contro uno, aggressivi, fallo sistematico anche per troppa enfasi. C'è il discorso dei cambi, che sembra un metodo. Se poi chi entra non mantiene il ritmo alto, è chiaro che con avversari di qualità rischi di schiacciarti troppo. Uno come Vidal abbassa il ritmo, è abbastanza indisciplinato", ha spiegato l'ex attaccante anche della Lazio.