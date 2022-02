Di Canio: “I cambi di Inzaghi? In certe gare avrei rischiato lo stiramento”

"Magari si poteva sostituire Perisic se si era fatto male, ma Calhanoglu fuori perché ammonito no", ha concluso

Particolarmente critico Paolo Di Canio nei confronti delle sostituzioni operate da Simone Inzaghi nel derby: "Io in certe partite rischierei anche lo stiramento - ha detto nel corso di 'Sky Calcio Club' -. In una partita così avrei corso il rischio perché vincendo vai a +7 e potenzialmente a +10. Magari si poteva sostituire Perisic se si era fatto male, ma Calhanoglu fuori perché ammonito no: lo avrei tenuto dentro anche se era nervoso. Io resto convinto che in partite così l'Inter perde qualcosa quando entra Vidal. Il cileno non gestisce il pallone".