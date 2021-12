Di Canio: “C’è vita dopo Lukaku: Inter più europea, upgrade rispetto a Conte”

L'ex attaccante a Sky Calcio Club: "E' come se tutti si fossero 'liberati', Dzeko distribuisce qualità"

"Il calcio totale lo fai se tutti gli interpreti danno del tu al pallone. C'è vita dopo Lukaku all'Inter, sembrava non si potesse giocare senza di lui in Italia". Lo ha detto Paolo Di Canio, parlando in collegamento con Sky Calcio Club. "Un 35enne di nome Dzeko, con la qualità, ha dato gioia intorno anche agli altri, che stanno rendendo tanto dopo Conte: è come se tutti si fossero 'liberati'. L'Inter è una squadra molto tecnica; Lautaro, che sembrava orfano del belga, è migliorato perché è protagonista di combinazioni coi compagni da calcio totale. Il che non vuol dire che il gioco di Conte non fosse valido, ma per me non 'liberava' totalmente i talenti di gente come Barella, che ora ha qualcosa in più. L'Inter di oggi è un upgrade rispetto a quella dello scorso anno perché gioca un calcio più internazionale, e non a caso ha passato il girone di Champions con merito. Poi col Real è andata come è andata, ma non si è vista la netta differenza tra le due squadre, al di là dell'abitudine a certi palcoscenici".