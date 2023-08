Paolo Di Canio analizza gli attaccanti dell'Inter durante Sky Calcio Club: "Lautaro Martinez è migliorato tantissimo con la fascia da capitano, anche nelle dichiarazioni a fine partita si prende responsabilità", dice l'ex attaccante della Lazio, che evidenzia: "In campo, però, qualche volta si adombra. Marcus Thuram? In applicazione c’è, quando entrerà nei meccanismi dell’Inter farà ancora meglio".

Su Arnautovic: "Per caratteristiche è il più adatto, viene a coprire palla e manda i compagni nello spazio. Ma non potrà pretendere la titolarità: è arrivato da persona matura, dal Bologna, si ripresenta dopo tredici anni in una squadra dove può essere protagonista e vincere. Frattesi? Mi piace tantissimo. Però l’Inter, quando deve produrre, ha tanto fraseggio lì in mezzo".