Paolo Di Canio, soffermandosi a Sky Sport sulla prospettiva del derby d'Italia sponda bianconera, ha confessato: "Alla Juve andrebbe bene il pari? Ci mette la firma Allegri. La Juve deve arrivare in Champions come dice il tecnico, firmerebbe per il pareggio perché è convinto e io sono convinto che lui sia convinto e anche giustamente da un certo punto di vista che l'Inter avrà due battaglie e in mezzo dovrà giocarsi il campionato. Atletico squadra rognosissima, saranno due battaglie".