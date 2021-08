Di Campli: “Addio di Lukaku? Non ci sono soldi per trattenere uno così”

Parla l'ex agente del centrocampista azzurro, oggi imprenditore

Donato Di Campli, ex procuratore di Marco Verratti, è stato intervistato da Fanpage.it e non ha risparmiato frecciate per nessuno. "L'addio di Conte, Lukaku e Hakimi? Non ci sono più denari per tenere giocatori del genere. Il Covid ha dato una mazzata tremenda e qualcuno deve fare dell’ingegneria finanziaria. E si fa soltanto in un modo: facendo giocare i giovani del vivaio. Se si continuano a prendere mezze pippe dall’Europa abbiamo sbagliato tutto. Il PSG? Vuole comprare la storia, ma la storia si scrive e non si compra. Quello che stanno facendo a Parigi è un calcio usa e getta".