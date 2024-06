Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'allenatore Luigi Di Biagio ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A alla luce dell'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus: "Thiago Motta mi piace moltissimo. La Juventus ora non è pronta per vincere, ci vorrà pazienza - ha esordito -.. Ci sarà un anno in cui sicuramente giocherà molto bene, andrà in Champions, ma non sarà pronta per vincere lo Scudetto. La Juve nei 20-25 giocatori ha bisogno di 3-4 titolari di grande livello e altri 3-4 per far sì che sia competitiva. Non dimentichiamoci che c’è il Mondiale per club, c’è la Champions…Ci saranno 60-70 partite. Dopo il mercato, la Juve potrebbe essere pronta ma non sono convinto.

Se i giocatori sono pronti per Thiago Motta? Sì, i giocatori se sono intelligenti si adattano all’allenatore che ha un gioco propositivo. Se metto Chiesa in un ruolo totalmente diverso, c’è qualcosa che non va…Federico si è adattato, ma da esterno a sinistra è un altro giocatore. E non voglio criticare Massimiliano Allegri".