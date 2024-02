Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di TVPlay commentando la prestazione dell'Inter contro la Roma: "Grandissima squadra, sembrava che volesse dare spazio alla Roma per poi affondare nel momento giusto. E’ stata sorpresa dal 2-1, ma questa è stata la scintilla che gli ha permesso di fare venti minuti di altissimo livello. Il gol di Francesco Acerbi? Secondo me, è il difensore a fare interferenza. Gli hanno detto che era regolare, ma comunque di andarlo a vedere. Era regolare".

Di Biagio prosegue: "Non ho avuto mai la sensazione che vincesse la Roma, l’Inter ha le caratteristiche della grande squadra: soffre, ma poi riesce a spuntarla. Quella con la Roma è stata una vittoria fondamentale per lo Scudetto, sia per il ritorno delle Coppe che per le prossime partite di campionato. Credo che Simone si sia sbagliato soprattutto per il secondo gol, troppi giocatori fuori ruolo”.