C'è anche Gigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, tra gli ex giocatori interpellati da Amazon Prime e Cronache di Spogliatoio per inquadrare il derby di Champions ormai alle porte ricordando anche lo scontro del 2003: "Il derby in Champions è stato diverso dagli altri, quella settimana è stata dura e diversa da quelle dei soliti derby. Ricordo che a casa vedevo tutt’altro che i canali di sport, ma era inutile perché tutti ne parlavano (ride, ndr). Si percepiva qualcosa di diverso. I 10’ finali dopo il gol di Martins sono stati duri per il Milan, c’era la sensazione che fossero impauriti e che fosse cambiata l’inerzia all’improvviso. Ad un certo punto si è accesa la fiammella, la parata di Abbiati su Kallon è l’emblema della nostra eliminazione".

Sul duello tra Onana e Maignan: "Sono due ottimi portieri, secondo me ci saranno poche occasioni da gol, soprattutto all’andata. Sono due portieri che danno tranquillità, vedi delle cose che sembrano semplici ma secondo me sono fenomeni".

Ma chi, da una parte e dall'altra, può spostare gli equilibri? "Per il Milan direi Theo, sta in una condizione eccellente. Per l’Inter ho la percezione che uno dei centrocampisti possa fare qualcosa di importante, ma non saprei che nome dire. Voglio stuzzicare dicendo Calhanoglu. Chi parte titolare in attacco? Per quello che abbiamo visto l’ultima gara dovrebbe giocare Dzeko, ma attenzione alle sorprese".

E tra i giocatori protagonisti del derby allenati nelle giovanili della Nazionale, qual è quello che ha sopreso di più Di Biagio? Il nome fatto è quello di "Dimarco. Dall’U15 sapevamo quanto era forte, ma aveva avuto un percorso diverso da Barella, Tonali e Bastoni. Adesso fa gol importanti, è diventato determinante".