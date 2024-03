Ospite di TvPlay, Gigi Di Biagio ha così parlato della classe arbitrale italiana: "Il momento non è dei migliori per gli arbitri. Stanno sbagliando tanto, è sempre successo ma oggi la tecnologia li aiuta tanto. Il VAR è fondamentale, ma esiste una diatriba, quasi come una sfida interna in cui l’arbitro stesso non vuole ammettere l’errore. Questa cosa stona perché ci sono vedute diverse tra loro che mandano in confusione i tifosi. Il var sta intervenendo anche troppo però, perché l’arbitro deve prendersi la responsabilità delle sue decisioni”.