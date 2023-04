Nello studio di 'Supertele', in onda su DAZN, Gigi Di Biagio fa capire con una sola frase quanto sia difficile prevedere l'epilogo dell'euroderby che tra il 10 e il 16 maggio metterà di fronte Inter e Milan in una doppia sfida valida per la semifinale di Champions League, a vent'anni di distanza dalla prima volta: "Come fai a sbilanciarti? Io spero Inter, ma è impossibile dire chi è favorita", le parole dell'ex centrocampista nerazzurro.