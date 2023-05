Ospite della Milano Football Week, Gigi Di Biagio ha parlato inevitabilmente delle sfide contro il Milan nelle semifinali di Champions 2002-2003: "Quell'euroderby a Milano è stato terribile: ne parlavano in tv, sulle radio, ovunque... La forza di un giocatore è pensare alla gara e non 'sentire' quello che hai intorno. La concentrazione aiuta. Nel 2003 anche noi avevamo iniziato in maniera accorta per non concedere spazi. Lo 0-0 all'andata era un buon risultato per noi, ma lo era anche per il Milan: me lo ha confessato Seedorf l'altro giorno in campo. Com'era il clima nel nostro spogliatoio? Si sentiva l'assenza di Vieri che si era infortunato. Al ritorno, dopo il gol di Shevchenko e il pareggio di Martins, il Milan ha avuto 10 minuti di terrore...".

I due pareggi hanno qualificato il Milan alla finale di Manchester e per l'Inter è stato pesante accettare un'eliminazione senza aver perso: "È stata una delusione pazzesca anche perché venivamo dal 5 maggio della stagione precedente. Quell'Inter ha fatto il massimo perché l'anno prima c'era stata l'assenza di Ronaldo e nel 2002-03 quella di Vieri. E pensare che nel 2002-03 dovevamo giocare con l'Ajax che il Milan eliminò all'ultimo secondo. Chissà come sarebbe andata contro gli olandesi... Al ritorno eravamo stanchi dopo la partita d'andata e l'unico obiettivo dopo la prima sfida era recuperare le energie. Adesso l'Inter è più esperta e più forte del Milan come rosa. Lo scorso anno ha perso il campionato, ma adesso sta dimostrando di essere più completa. Cinque semifinaliste italiane nelle coppe europee? Sono tante. Vediamo se quello di quest'anno sarà solo un exploit o un risultato che si ripeterà nel tempo".

Neppure Di Biagio si è sottratto al pronostico: "Non è chiusa e l'Inter non è ancora in finale. Se il Milan va in vantaggio, si riapre tutto". Chiusura sui portieri: "Maignan ha ridato sicurezza alla squadra e il suo recupero è stato fondamentale. Ora la squadra 'accetta' anche il tiro dai 20-25 metri perché ha il francese tra i pali. Onana? È forte anche lui".