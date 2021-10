Dg Pergolettese: “Lucca si merita la fiducia del Pisa, è un buon giocatore”

Il bomber nerazzurro è sempre al centro delle attenzioni

Cesare Fogliazza, dg della Pergolettese, ha parlato in diretta a 'Stadio Aperto', trasmissione di "TMW Radio", soffermandosi, tra i diversi argomenti, sul centravanti di cui tanto si sta parlando in questa prima parte di stagione: il bomber del Pisa Lorenzo Lucca, oggetto di desiderio di tante big del calcio italiano ed europeo: "A Palermo ha fatto molto bene - spiega -, è un buon giocatore. Sono contento per lui, sta dimostrando di meritarsi tutta la fiducia del Pisa che ha investito su di lui. Hanno visto bene".